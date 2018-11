Luka (17) van 'The Voice' naar Hooverphonic. 'Ik heb nog zoveel te ontdekken'

'De kans dat ik straks naast mijn schoenen ga lopen, is onbestaand'

Als we de lieflijke Luka – als kind wilde ze liever Jill heten, dat klonk stoerder – zien zingen bij Hooverphonic, lijkt het alsof ze in haar jonge leventje nog nooit iets anders heeft gedaan. En toch kwam de vraag van haar ‘Voice’-coach Alex Callier als een verrassing.

LUKA CRUYSBERGHS «Toen ik in ‘The Voice’ ‘Mad About You’ mocht zingen, ging er wel een klein belletje rinkelen. ‘Misschien wil Alex testen hoe dat nummer klinkt als ik het zing,’ dacht ik. Maar het was zeker niet mijn doel of plan om nu hier te staan. Ik had het nooit durven te dromen.»

HUMO Toen Alex je vroeg, zei je niet meteen ja, maar stelde je een lijst op met voor- en nadelen.

CRUYSBERGHS «Als je me vroeger had gevraagd of ik bij Hooverphonic wilde zingen, had ik meteen toegehapt. Maar als die vraag opeens écht komt, is het toch schrikken. Wat als ik het niet leuk vind? Wat als ik niet voldoe? Er kon zo veel fout lopen. Mijn mama dacht dat de voor- en nadelen eens netjes opsommen wel kon helpen. Bij de nadelen stond dat ik een stukje van mijn jeugd zou kwijtspelen. Tot nu toe valt dat goed mee: ik doe nog alles wat ik vroeger ook deed. Ik wil ook niet absoluut elke week uitgaan, dus veel verschil maakt het niet.

»De lijst met voordelen was veel langer: als je bij Hooverphonic mag zingen, is je succes gegarandeerd, want die groep ís al succesvol. Uiteindelijk zei mijn mama: ‘Dit heb je altijd al gewild, dus waarom zou je het niet doen?’ Diep vanbinnen wist ik ook wel dat ik spijt zou krijgen als ik het niet deed, dus die lijstjes waren eigenlijk niet eens nodig.»