Gekloot door Gunter Lamoot: 'Het is een eer om in 'Showbizz Chantal' te mogen figureren'

Gunter Lamoot «Het werd hoog tijd voor een vervolg, want al sinds dat filmpje negen jaar geleden online ging, spreken mensen me erover aan. Bijna nooit heeft iemand het eens over mijn geweldige programma ‘Superstaar’, over mijn al even geweldige personage Veronique of over het feit dat ik een ongelofelijk aantrekkelijke balzak heb. Nee, het gaat altijd weer over ‘Love Boat’. En mensen uit alle geledingen van de bevolking beginnen erover, van arbeiders tot professoren. Veel muzikanten ook: zo is Jef Neve me een keer komen zeggen dat hij dat filmpje al duizend keer had bekeken met zijn vrienden.»

HUMO Word je ook weleens aangesproken over ‘Showbizz Chantal’, je wekelijkse filmpjesrubriek op de Humo-site?

Lamoot «Minder, maar voor Chantal krijg ik op sociale media dan weer veel complimenten.»

HUMO Ik vraag het omdat je afgelopen week aan je dertigste aflevering toe was. Proficiat!

Lamoot «Dank je wel. Die Chantal-filmpjes maak ik heel graag, omdat Humo me de volledige vrijheid geeft om te doen wat ik wil. En dat wordt blijkbaar geapprecieerd. Onlangs nog liet ik in een filmpje het ‘Thuis’-personage van Kadèr Gürbüz honderd keer dezelfde zin herhalen: ‘Voorbereiding is alles.’ Vooraf was ik een beetje beducht voor de reacties – dat stukje duurt wel érg lang en is érg verregaand onnozel – maar de commentaren waren enthousiast. Dat heeft me gesterkt in de mening dat de tijden in positieve zin aan het veranderen zijn: mensen hebben weer zin in totale nonsens.»

HUMO Opvallend: je doet bijna iedere week iets met een scène uit ‘Thuis’.

Lamoot «Ja, dat is altijd dankbaar materiaal – ik zat trouwens net weer naar een ‘Thuis’-aflevering te kijken. Ik heb nu vage plannen om iets te doen met een scène waarin iemand te horen krijgt dat de appendix van iemand anders gesprongen is. Ik zag al meteen een levensmoeë appendix voor me die van het dak van een hoog gebouw springt. Vanavond eens wat medische sites opzoeken met fotogenieke appendixen.»

HUMO Je filmpjes blinken niet uit in fijnzinnigheid. Krijg je weleens klachten van bekende Vlamingen die je in de zeik zet?

Lamoot «Nee, ik heb alleen nog maar complimenten gekregen. Bijvoorbeeld van euh, hoe heet dat ventje ook weer dat de sport presenteert?»

HUMO Aster Nzeyimana?

Lamoot «Ja! Hij stuurde me een mailtje om te zeggen dat hij het tof vond om in één van mijn filmpjes te zitten. Terecht ook: het is een eer om in ‘Showbizz Chantal’ te mogen figureren. Ook al heb ik hem een levend muizenjong laten opeten.»