'De taak van de schrijver is: ervoor zorgen dat de lezers de pagina's omslaan'

De serie ‘The Handmaid’s Tale’, gebaseerd op Atwoods gelijknamige roman uit 1985 over een dystopische wereld waarin vrouwen tot slaven en voortplantingsmachines worden gereduceerd, is extreem populair en won vorig jaar nog acht Emmy’s. Feministen én doemdenkers zien Atwood als een visionair die voorzag welke wereld kan ontstaan als machthebbers onbekommerd – grab ’em by the pussy – over vrouwen kunnen beschikken.

Margaret Atwood «Op 9 november 2016 (toen Donald Trump de verkiezingen won, red.) werd de serie totaal anders, hoewel er in de serie zelf niets veranderd is – de manier waarop we haar bekijken werd anders.»

- Bent u gelukkig met uw hernieuwde populariteit?

Atwood «Ten eerste: ik word bijna 79. Ten tweede: ik rond net een nieuwe roman af. Ten derde: mijn man lijdt aan dementie. Dus ik zou natuurlijk veel liever willen dat alles vredig en onbewogen was. En dat alle mensen elkaar goed zouden behandelen. Maar dat is niet het geval. We zien nu politiek gedrag dat we voor het laatst zagen in de jaren 30. Extremistische politiek, aan de linker- en rechterkant.»

- Voelt u zich daardoor verplicht om van u te laten horen?

Atwood «Als de staat van de wereld anders was, als we ons allemaal met onze hobby’s konden bezighouden, dan zou ik inderdaad die drang niet voelen.»

- Je zou kunnen zeggen: dat is nooit het geval geweest.

Atwood «Er zijn altijd schommelingen. In de geschiedenis hebben periodes waarin de dingen stabiel zijn – of toch in bepaalde delen van de wereld – zich altijd afgewisseld met periodes waarin alles erg instabiel is. Toen de Muur viel en de Koude Oorlog eindigde, gingen alle schaakstukken die vastgevroren stonden weer bewegen.»

- En toen?

Atwood «Dat hoef ik jullie toch niet te vertellen? Jullie werken in de media! Wat is altijd het eerste bastion dat wordt aangevallen door mensen met een hang naar totalitarisme? De vrije pers. Dus jullie hebben groot belang bij het behoud van een open en democratische samenleving, anders worden jullie ofwel voor de kar van een totalitair regime gespannen, of worden jullie werkloos of vermoord.»