Football Leaks: het grootste datalek ooit over corruptie en belangenverstrengeling

'De juridisch adviseur van Bayern München wil advies over een Super League, bestaande uit Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Juventus en Bayern'

Ik heb ‘John’ gezien. Hij werd gefilmd door een filmploeg van ZDF. John zat onder een capuchon voor een computer: hij wil anoniem blijven. John is de Banksy van de voetbalwereld. Er wordt op hem ‘gejaagd’ door detectives van de miljardenbusiness die het voetbal is. Slechts één persoon, een onderzoeksjournalist van het Duitse weekblad Der Spiegel, kent zijn identiteit. John is de klokkenluider achter Football Leaks. Vorige week bracht hij 3,4 terabyte aan nieuwe onthullingen over corruptie en belangenverstrengeling in de openbaarheid. Dat zijn 70 miljoen nieuwe documenten. ‘Het grootste datalek ooit.’

Een paar voorbeelden? FIFA-voorzitter Infantino heeft zich persoonlijk gemengd in de regels van de financial fair play, die zijn overtreden door Manchester City en Paris Saint-Germain. Hij regelde dat de sjeiks van die clubs geen boete van 60 miljoen (een schijntje vergeleken met de winst), maar 20 miljoen euro moesten betalen. En dan is er een vergevorderd plan van de machtigste clubs om uit hun nationale competitie te stappen en een Europese Super League te vormen. Het gerucht gaat al dertig jaar, maar volgens John neemt het plan nu vaste vormen aan. Op 3 februari 2016 legt de Duitse jurist Michael Gerlinger een bom onder het Europese voetbal. Hij neemt per mail contact op met een advocaat in Brussel. ‘Ik heb mogelijk een interessant project voor jullie,’ schrijft Gerlinger, een medewerker van Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, ‘kunnen we bellen?’ Gerlinger is juridisch adviseur van Bayern München. Hij wil namens zeven Europese topclubs advies over een Super League, bestaande uit Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Juventus en Bayern, aangevuld met vijf ‘gasten’ die kunnen degraderen. Er volgt intensief mailverkeer tussen de clubs. Ze ‘voeren conferencecalls, zien elkaar in zaaltjes op Zwitserse vliegvelden en praten met advocaten om te schaven aan hun masterplan.’

De voorzitter van Bayern München zegt dat hij van niets weet. De presidenten van de andere clubs halen ook hun schouders op en ondertussen gaat het bekokstoven door. Men wil af van de teams uit de zwakkere landen, zodat ze meer wedstrijden spelen die ‘ertoe doen’. Bedoeld wordt: meer geld opleveren. De superplannenmakers hebben geen boodschap aan de schoonheid van Bournemouth – Manchester United in een stadion met tienduizend toeschouwers op een mooie winterdag aan de Engelse zuidkust. In Shanghai en Tokio – waar steenrijke kopers van de tv-rechten zitten – denken ze dat Bournemouth een merk van plastic bestek voor in vliegtuigen is. De reactie van de FIFA op het voornemen was keihard: ‘Als dat allemaal doorgaat, zullen spelers van de betreffende clubs niet meer aan WK’s mogen deelnemen.’ Jaja, natuurlijk. Alle tradities van the glorious game verdwijnen. Klassieke affiches als HSV – Bayern München en Valencia – Real Madrid worden voltooid verleden tijd. In Hamburg en Valencia zullen de verraden tweederangssupporters de weg naar het schitterende Mestalla-stadion vergeten. Bestaat Fiorentina in 2030 nog? En Benfica? Zeventig miljoen documenten. Hoe lang zou het duren om die door te nemen? Een bladzijde in Humo vergt bij supersnel lezen ongeveer vijf minuten van je tijd. Zeventig miljoen keer 5 minuten = 350 miljoen minuten = plusminus 5,8 miljoen uur = 243.055 dagen = 665 jaar. In bijna alles wat in Humo staat ben ik geïnteresseerd, maar dat gaat me te ver.

Eén man in een hoodie? ZDF heeft me een al te romantische scene voorgespiegeld, er moeten miljoenen Johnnen zijn, anders krijg je de boel niet netjes geadministreerd. Waar zitten ze? In ondergrondse kantoren? Lopen ze gewoon op straat en hacken ze de telefoons van voorbijgangers? Door wie worden ze betááld? Onderzoek is dringend gewenst. Ik wil een joggingpak met capuchon en een schuilnaam. ‘Jan.’