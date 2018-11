'Opvallend veel daders vragen om orale seks. Je zou denken: waarom bijt het slachtoffer dan niet?'

André De Zutter promoveerde in september aan de Universiteit Maastricht met zijn proefschrift over valse aangiftes in verkrachtingszaken. Hij analyseerde meer dan vijfhonderd recente Nederlandse zedendossiers met vrouwelijke slachtoffers, waaronder ook 47 aangiftes die achteraf verzonnen bleken. Hij vergeleek alle dossiers en kwam tot een checklist waarmee zedenspeurders kunnen zien of een verklaring van een slachtoffer al dan niet betrouwbaar is.

HUMO Stervoetballer Cristiano Ronaldo werd onlangs door een Amerikaanse vrouw beschuldigd van verkrachting. Weet u aan de hand van haar verhaal dan of het waar is of niet?

André De Zutter «Of de beschuldiging van die vrouw klopt, kan ik op basis van haar verhaal in de media niet zeggen, maar er zitten zeker ingrediënten in die daarop wijzen, hoewel Ronaldo nu in alle talen ontkent. De gebeurtenissen dateren van de zomer van 2009. Ronaldo is op vakantie in Las Vegas en ontmoet de dan 25-jarige Kathryn Mayorga in een nachtclub. Ze belanden samen op een feestje in zijn hotelsuite, en als zij naar de badkamer gaat en zich uitkleedt voor de jacuzzi, komt hij haar achterna met zijn geslacht uit zijn broek, zegt zij. Hij vraagt haar om seks te hebben, maar zij weigert. Hij dringt aan en wil zoenen. Ze geeft toe omdat ze denkt dat ze makkelijker weg kan als ze hem tegemoetkomt. Maar Ronaldo wordt net nog meer opgewonden, neemt haar mee naar de slaapkamer en verkracht haar anaal. Na afloop verontschuldigt hij zich en zegt: ‘Ik ben voor 99 procent een goeie man, maar het is die 1 procent waar ik wat last van heb.’

»Dat laatste zinnetje wekte meteen mijn aandacht: het is een typische uitspraak voor verkrachters, zij minimaliseren de feiten altijd. Interessant is ook het zoenen vooraf, de anale verkrachting en de verontschuldigingen achteraf. Dat zijn stuk voor stuk elementen die geregeld in de echte aangiftes terugkomen, en nooit in de valse.»

HUMO Dat moet u eens uitleggen.

De Zutter «De meeste verkrachters zoenen gráág. Ze doen het bijna allemaal, en zo liefdevol mogelijk, terwijl je dat bij een verkrachting helemaal niet verwacht. Daarom komt het ook niet voor in de valse verklaringen die ik heb onderzocht. Ook het feit dat Ronaldo zich verontschuldigt, is iets wat alleen in de waarheidsgetrouwe getuigenissen voorkomt. Een verzonnen verkrachter zegt nooit sorry, omdat het niet beantwoordt aan het beeld dat we van de dader hebben. Maar sommigen hebben achteraf wel spijt, of ze doen toch alsof. In een derde van de echte aangiftes is er dat zinnetje aan het einde van de verkrachting: ‘Sorry, ik had het niet mogen doen.’