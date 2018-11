Vier om te zien: The Good, The Bad & The Queen

De brexit heeft alvast één positief gevolg: de dag na de uitslag van het referendum belde Damon Albarn (Blur, Gorillaz) naar zijn oude vrienden Paul Simonon (The Clash), Tony Allen (Fela Kuti) en Simon Tong (The Verve) om als The Good, The Bad & The Queen de muzikale wapens weer op te nemen. Hun uitstekende debuutplaat uit 2007 was een liefdesbrief aan Londen en met opvolger ‘Merrie Land’ probeert de band de scherven te lijmen tussen hun eiland en de Europese Unie. ‘Politici hebben angst en leugens gebruikt om de macht in handen te krijgen. Wat een bende opportunisten!’