'Thuis'-acteur Yemi Oduwale: 'Ik maak soms zelf grappen over zwarten. Om de anderen voor te zijn'

'De impact van 'Thuis' is niet te onder­schatten. Ik begrijp dat sommige acteurs zich in het weekend niet meer in het stadscentrum wagen'

HUMO Je deed twee jaar geleden al auditie voor ‘Thuis’, toen er van je huidige personage Dries Van Aken nog geen sprake was. Welke rol hoopte je toen binnen te halen?

Yemi Oduwale «Ik deed auditie om de man van Charité te spelen. Maar die rol was vrijwel volledig in het Frans, en mijn Frans is niet bepaald geweldig (lacht). Ik had de tekst goed uit het hoofd geleerd voor de auditie, maar wat improviseren zat er niet in. En ik was ook gewoon te jong: het personage had al een zoon van 8.»

HUMO Je moet wel een goede indruk hebben nagelaten als ze zich jou twee jaar later nog herinnerden voor de rol van Dries.

Oduwale «Ik denk eerder dat ze aan mij dachten door mijn rol in ‘Gevoel voor tumor’. Een groot deel van de ploeg van dat programma werkt ook achter de schermen mee aan ‘Thuis’.»

HUMO Je bent al tien jaar op tv te zien in allerlei bijrollen. Heb je al mogen ondervinden hoe hard het acteursbestaan kan zijn?

Oduwale «Soms wel. Ik vind het verschrikkelijk om auditie te doen, nog steeds. Daarom ben ik al tijdens mijn studies aan het conservatorium begonnen met er zoveel mogelijk te doen: ik had me ingeprent dat zolang ik nog studeerde, het oké was om te falen. Dat werd er ingehamerd aan het conservatorium: ‘Probeer zoveel mogelijk uiteenlopende dingen, durf te falen.’ Dat nam ik heel letterlijk: ik heb eens de regie én de choreografie van een dansvoorstelling gedaan, terwijl ik helemaal geen danser ben, laat staan een choreograaf. We vonden ook maar moeilijk een repetitieruimte, dus de meeste samenkomsten met de dansers deed ik gewoon op café. Probeer daar maar eens een dansvoorstelling in te studeren (lacht). Natuurlijk viel het eindresultaat op het podium vies tegen, maar ik schaamde me er niet voor. Ik ben niet meer bang om te falen. Maar goed ook, want het gebeurt nog steeds (lacht).»

HUMO Welke lessen heb je getrokken uit je mislukkingen?

Oduwale «Ik heb geleerd om kritiek te slikken. In het begin trok ik me elke afwijzing persoonlijk aan, maar na een tijdje ontwikkel je een pantser. Ik ken collega’s die nog altijd niet goed om kunnen met kritiek.

»Nu, ik zal nooit recensies lezen van series of voorstellingen waarin ik heb geacteerd. Ik ben er zeker van dat ik ongelukkig zou worden van de helft van de commentaren op ‘Thuis’. Pas op, iedereen mag van mij zijn mening hebben. Maar ik hoef ze daarom nog niet te horen.

»Toen ik net begon bij ‘Thuis’ schreef iemand online: ‘Het is precies de Dries-show geworden.’ Maar het is normaal dat een nieuw personage in zoveel mogelijk decors verschijnt, zo kan hij kennismaken met de andere personages. Als je daar kritiek op hebt, begrijp je gewoon niet hoe het werkt.»

HUMO Die opmerking heb je dan wél gelezen.