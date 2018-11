Zuhal Demir, staatssecretaris voor de N-VA: 'Ik heb nooit eerder zoveel haat gevoeld'

'Mijn moeder wilde me sterk en onafhankelijk maken. Maar mijn vader vreesde dat ik zó nooit aan een man zou raken'

Zuhal Demir ontvangt Humo op een winderige woensdagavond in haar pas gerenoveerde huis in Genk, dat omheind wordt door een elektrische poort. ‘Geen overbodige luxe met die Grijze Wolven hier,’ verklaart haar man. De vrouw des huizes heeft net een versbereide vegetarische lasagne in de oven geduwd en speelt met dochtertje Rozanne. ‘Ik ben blij dat ik vanavond nog eens kon koken,’ zegt ze. ‘Door die intense kiescampagne kwam dat er de voorbije maanden te weinig van.’

HUMO Ondanks een goed persoonlijk resultaat kon u de coalitie van CD&V en SP.A niet breken. Heeft u gefaald?

Zuhal DEMIR «Nee, want wij zijn van 18 naar 28 procent gegaan. Nog nooit haalde een niet-CD&V’er hier zo veel voorkeurstemmen. Maar om in het bestuur te geraken, moesten we de grootste partij worden. Moeilijk, want CD&V bestuurt hier al honderd jaar. Samen met SP.A behielden ze net genoeg zetels om door te gaan. De burgemeester en zijn Turkse kandidaten hebben zwaar campagne gevoerd in de moskee en daar de Turks-nationalistische gevoelens gevoed. Op een fanpagina van de AKP, de partij van de Turkse president Erdogan, werd opgeroepen om voor CD&V te kiezen. Tegelijk zeiden CD&V’ers tegen sommige Vlamingen dat ze niet op mij moesten stemmen, ‘want dan krijg je een Turkse burgemeester.’ Fouad Gandoul, opiniemaker en ACV-militant, heeft die hypocrisie aangeklaagd op Facebook.»

HUMO U bent er zelf toch ook stevig ingevlogen?