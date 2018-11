In mijn schoolgaande jeugd heb ik nooit een leraarskamer betreden. De plek was een no go area, je kon er hoogstens in de kier van de deur gaan staan om bladzijden strafwerk af te geven, en al wat je te zien kreeg, was een glimp van pratende collega’s, koffie en sigarettenrook. Pas dit jaar heb ik toevallig zo’n leraarskamer vanbinnen gezien. En nooit had ik kunnen denken dat het zo’n gemeenplaats zou zijn.