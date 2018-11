De Vlaming buist voor ecologische kennis. Kunt u het beter? Doe onze test

Wat is de meerwaarde van deze test? buiten het feit dat er geen context gegeven wordt zijn de vragen ook erg dubbelzinnig: 1) Welke van deze zaken is volgens u het meest ecologisch of milieubewust? Verse groenten volgens jullie. Spreken we dan ook over de prinsessenbonen die in de winter gekweekt worden in verwarmde en verlichte groeikassen, of erger nog, met het vliegtuig worden ingevlogen vanuit Egypte of Kenia?? 2) Hoeveel mensen zitten er in de auto die naar Milaan gaat? En wordt daar ook énkel "mijn" deel geteld? Houden we dan ook rekening met het feit dat ik naar Milaan vlieg terwijl ik 100km ten noordoosten van Milaan moet zijn en in België ook eerst 80km openbaar vervoer heb moeten nemen om op het vliegveld te geraken? 3) Wat is het meest ecologisch of milieubewust? Zuivel of varkensvlees? Hoeveel zuivel en hoeveel varkensvlees? Een mens die 200gr varkensvlees per dag eet, eet ruim voldoende vlees per dag... Een kind dat slechts één groot glas melk drinkt, drink niet erg veel melk op een dag... Of bedoelden we kaas, waar 10 tot 16 liter melk per kg kaas nodig is? Of boter, waar het 20 liter per kg is...? Quizzen als deze zijn alleen maar populistisch vermaak zonder enige toegevoegde waarde. Een diepgaand en genuanceerd artikel gevolgd door een test waarbij het redeneervermogen wordt aangesproken kan een wijziging teweeg brengen in het gedrage van de mensen. Deze nonsens is enkel goed voor een vermelding aan de toog of als uitvlucht om het eigen gedrag goed te praten!!