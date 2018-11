De Vlaming buist voor ecologische kennis. Kunt u het beter? Doe onze test

Ik vind een aantal vragen op het randje van het debiele, moet ik stellen. Een hond of een kat bijvoorbeeld. Een kat die om de vijf voet een vogel vangt... een kalf van een hond waar je (vooral in natuur) de stront overal laat liggen en die evenveel eet als een mens... Moeten we wel naar Milaan bijvoorbeeld? Is dat dan wel zo logisch? Ik doe al 50 jaar mijn verplaatsingen met openbaar vervoer omdat ik nooit heb willen leren autorijden (toen al uit overtuiging). Maar ik word nu geacht te vinden dat de auto (ook alleen erin... een 4x4 tank of een Fiatje?) ecologischer is dan een pretjet. Ik onderschrijf dan ook volledig de reactie van Tinavanto.