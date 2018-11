Nadat ze geruisloos door de achterdeur van de VRT vertrok: hoe zou het eigenlijk zijn met... Andrea Croonenberghs?

HUMO Afgemeten aan hoelang het heeft geduurd om een passend interviewmoment te vinden, heb je het in elk geval druk. Je gaat geregeld zingen, runt een bed and breakfast, geeft bedrijfspresentaties, acteert in minstens één theaterstuk per jaar en ontwerpt sinds een paar jaar ook bijzettafeltjes.

Andrea Croonenberghs «Buiten het feit dat ik bijzonder verkouden ben – vooral gisteren stond de kraan in mijn neus open – gaat het niet slecht. Ik durf zelfs te zeggen dat ik goed bezig ben. Ik timmer weer aan de weg.»

'Het is hard om te moeten horen dat je plots de capaciteiten niet meer hebt om de dingen te doen die je graag doet'

HUMO Voor de eerste ontwerpen van je tafeltjes baseerde je je op de houten staafjes waarmee je als kind op school leerde tellen. Die doos heb je altijd bijgehouden, omdat je wist: ‘Ooit doe ik hier nog iets mee.’

Croonenberghs «Al mijn hele leven heeft elk cijfer van één tot tien voor mij de kleur van het bijbehorende staafje. In mijn hoofd is vijf geel, is zeven zwart en is drie grasgroen... Dat gaat er niet meer uit.