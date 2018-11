Exclusieve voorpublicatie: Hoe de georganiseerde misdaad bloeit onder het bewind van Vladimir Poetin

'De georganiseerde misdaad wordt steeds vaker gebruikt in de 'politieke oorlog' van Moskou'

Vor, meervoud vory, is het Russische woord voor dief, en de verzamelnaam voor leden van de sovjet-onderwereld. De Russische georganiseerde misdaad en de vory-subcultuur ontstonden in de tsaristische jaren, overleefden de goelags van Stalin en maakten een stormachtige opgang na de val van de Berlijnse Muur, toen onder president Boris Jeltsin alles te koop was en staatsbezittingen voor een habbekrats werden geprivatiseerd. Tien jaar lang voerden de bandity en hun bondgenoten een brutale en bloedige oorlog over territorium, aanzien en geld, tot ene Vladimir Poetin verkozen werd tot president.

Poetin volgde in 1999 Boris Jeltsin op als waarnemend president, en won een jaar later de vervroegde – en zorgvuldig gemanipuleerde – verkiezingen. In tegenstelling tot Jeltsin had Poetin wél een duidelijke visie op Rusland, en die was gegrondvest op een sterke staat. Hij maakte duidelijk dat hij geen enkele aanvechting van de staat zou dulden, of het nu door oppositie in het parlement was, of door gangsters op straat. Hij wordt dan ook door velen beschouwd als de man die de bandity heeft getemd en de anarchie, het geweld en de cultuur van angst uit de jaren 90 een halt toeriep.

In de maanden voor hij werd verkozen, bereidden gangsters zich haastig voor op een snelle aftocht uit Rusland, voor het geval Poetins harde retoriek meer zou zijn dan alleen campagnetaal. Eén gangster vertelde dat hij altijd een ingepakte koffer onder zijn bed had staan. Zo was hij altijd klaar om naar het vliegveld te kunnen snellen als één van zijn informanten bij de politie zou bellen om te melden dat hij gearresteerd zou worden.