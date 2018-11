'Als voetballer word je vanzelf een beetje dom. Katrin heeft dat nooit begrepen, tot nu'

Vergeet Romelu Lukaku en Eden Hazard, vergeet ook Luc Nilis en Emile Mpenza. Geen Belg die ooit zoveel doelpunten heeft gemaakt in buitenlandse loondienst als Dries Mertens, eerst bij Utrecht en PSV, nu bij Napoli.

HUMO Proficiat!

Dries Mertens «Leuk, maar mocht men het mij niet hebben gezegd, had ik het niet geweten. Zó moeilijk is het bovendien ook niet: de Belgische spitsen bij buitenlandse clubs zijn niet dikgezaaid (lacht).»

HUMO Pik er eens één doelpunt uit.

Mertens «Dan denk ik meteen terug aan Utrecht – AZ in 2011. Mihai Nesu (Roemeense ploegmaat van Mertens bij Utrecht, red.) was na een botsing op training verlamd geraakt. Eén week later speelden we tegen AZ en ik scoorde, drie keer zelfs. Tijdens het vieren van het eerste doelpunt drong het absurde van de situatie tot me door. Enerzijds was er de blijdschap, anderzijds het besef dat Mihai voor het leven verlamd was.»

HUMO En je lob vorig seizoen tegen Lazio? Bij Napoli-fans riep die goal herinneringen op aan een vergelijkbaar doelpunt van Diego Maradona 30 jaar eerder.

Mertens «Die goal was mooi, maar ze deed me minder dan die goals tegen AZ. Er moet ook een gevóél bij zijn. Er is niks mooiers dan de winning goal maken in de laatste minuut, of na drie weken droogstaan weer scoren en dan alle frustratie van je afgooien.

»Ik vind het wel jammer hoe ze in het voetbal tegen een spits aankijken. Heb je niet gescoord, dan heb je niet goed gespeeld. Dat knaagt, want ik ben geen échte spits.»

HUMO Terwijl scoren geldt als het hoogste genot voor een voetballer, vergelijkbaar met – zo wil het cliché – klaarkomen.

Mertens «Doe mij dan toch maar klaarkomen (lacht).»

HUMO Ben je een andere voetballer geworden?

Mertens «Ik heb nu meer oog voor mijn statistieken. Nog één doelpunt en ik heb er honderd gemaakt voor Napoli. Geef me nog zes maanden en ik word hun topschutter aller tijden: Marek Hamsik staat voorlopig op 117 (lacht).»

HUMO Twee seizoenen geleden greep je maar nipt naast de topschutterskroon in Italië. Hoe erg vond je dat?