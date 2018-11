Humo's Grote Ecologie-Enquête: de Vlaming is bezorgder om klimaat dan om migratie of de economie

Tijdens de laatste week van oktober lieten Humo en Moustique het onderzoeksbureau iVox een representatief staal van duizend Vlamingen en duizend Franstaligen ondervragen over een lange lijst ecologische vraagstukken. De foutmarge bedraagt maximaal 3 procent, waardoor we een betrouwbaar beeld kunnen schetsen van hoe u en ik over onze leefomgeving denken.

Opvallende eerste vaststelling: één op de vijf Vlamingen gelooft, net als de Amerikaanse president Donald Trump, nog altijd niet dat de aarde opwarmt door menselijk toedoen. Daar staat een overweldigende meerderheid van 78 procent tegenover die de wetenschappelijke consensus wel volgt. Die meerderheid is bovendien pessimistisch gestemd: slechts 45 procent van de Vlamingen denkt dat we het tij nog kunnen keren. De verschillen tussen de generaties zijn groot: 56 procent van de 55-plussers gelooft in een goede afloop, bij de mannen en vrouwen jonger dan 34 jaar is dat slechts 37 procent.

Als we de Vlamingen vragen om hun grootste bezorgdheden te rangschikken, eindigen luchtvervuiling door verkeer en industrie (82 procent) en het klimaat (81 procent) afgetekend op de eerste twee plaatsen. Op een afstand volgen de economie (72 procent) en migratie (71 procent). Zeven op de tien ondervraagden zijn na de aanhoudende droogte van afgelopen zomer bezorgd over mogelijke waterschaarste, bijna zes op de tien Vlamingen vrezen dat het licht en de verwarming zullen uitvallen wanneer de nachten lang zijn en het stenen uit de grond vriest.

Exit Koning Auto?

Aan wie hebben we dat klimatologische onheil te danken? Niet aan onszelf: amper één op de tien Vlamingen vindt dat hij of zij verantwoordelijk is. Opvallend is dat dubbel zoveel hoogopgeleiden het boetekleed willen aantrekken als mensen die alleen een diploma middelbaar onderwijs op zak hebben. Worden vooral als schuldigen gezien: de industrie (37 procent) en de overheid (55 procent). 70 procent van de Vlamingen vindt dat de politici meer moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het mag niet verbazen dat schone lucht op 14 oktober heeft meegespeeld in het stemhokje. Voor één op de vijf Vlamingen was dat doorslaggevend, voor 27 procent speelde het mee zonder beslissend te zijn.