HUMO 80 procent van de Vlamingen maakt zich zorgen: heeft dat hoge cijfer jullie verbaasd?

JAN COOLS (Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de UA) «Natuurlijk niet. Ik hoor dagelijks dat mensen zich zorgen maken, en dat ze er iets aan willen doen, maar niet weten hoe.»

SERGE DE GHELDERE (voorzitter Klimaatzaak en oprichter Futureproofed) «Kijk naar de uitslag van de verkiezingen: alles wat met het leefmilieu te maken heeft, heeft een rol gespeeld.»

HUMO Hoe komt dat?

DE GHELDERE «De mensen staan vaak in de file en zien de uitstoot van de auto voor hen. We horen voortdurend berichten over het klimaat, en die zijn nooit positief. Je moet al in een grot leven om niet te beseffen dat er een probleem is.»

VERA DUA (voorzitter Bond Beter Leefmilieu en gastdocent UGent) «Ik vind het opmerkelijk dat de Vlaming meer bezorgd is over het klimaat dan over economie en migratie. Dat is een belangrijk signaal voor de Wetstraat.»