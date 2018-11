Amira Daoudi: 'Er moet magie in een filmposter zitten'

Herinnert u zich nog de poster van ‘Rundskop’? Die van ‘Home’? ‘Patser’? Natuurlijk wel, en dat is niet toevallig: ze komen allemaal uit de koker van de grande dame – en ze is nog maar 31! – van het Belgische filmposterontwerp, Amira Daoudi . Wie meer wil weten over haar of over grafisch ontwerp in het algemeen, kan van 22 tot 24 november terecht op het internationale designfestival Us By Night in Antwerpen.

HUMO Hoe kwam je erbij om filmposters te gaan maken?

Amira Daoudi «Ik ben er veeleer toevallig in gerold. Mijn buren waren filmstudenten en via hen kwam ik in contact met regisseur Gust Van den Berghe. Hij vroeg me om de poster te maken voor zijn debuutfilm ‘Little Baby Jesus of Flandr’. Toen, acht jaar geleden, was er niemand die zich op filmposters toelegde, en ik heb er mijn niche van gemaakt.»

HUMO Heeft die van ‘Rundskop’ je op de kaart gezet?

Daoudi «Ik denk het. Al was ‘Little Baby Jesus’ speciaal genoeg om ook al op te vallen. Maar ja, ‘Rundskop’ was zo’n succes… Als een film het goed doet, is dat altijd goed voor mijn poster (lacht).»

HUMO Wat is het geheim van een goede poster?

Daoudi «Er zijn véél dingen, maar ik wil vooral een beeld maken dat de essentie van de film omvat. Er moet een magie in zitten die de toeschouwers nieuwsgierig maakt, die ervoor zorgt dat mensen al meteen hun verbeelding gebruiken om het verhaal achter de poster te ontdekken.»

HUMO Moet je een cinefiel zijn om filmposters te maken?

Daoudi «Net als bij elk beroep helpt het wel als je gepassioneerd bent (lacht). Het is intens. Eén beeld maken lijkt iets betrekkelijk kleins, maar het moet zoveel vertellen… Dat vereist energie, maar als je van film houdt, maakt dat allemaal niet uit.»

HUMO Wat zijn jouw lievelingsfilms?

Daoudi (blaast)«Ik was vroeger in de ban van oude Italiaanse cinema, en als puber van het werk van Wong Kar-Wai, ‘In the Mood for Love’ en zo. Recent ben ik naar ‘Girl’ gaan kijken, en naar het Poolse liefdesdrama ‘Cold War’: héél mooi.»

HUMO Wat is je beste poster?

Daoudi «Zulke moeilijke vragen! Ik ben wel fan van ‘Blue Bird’: dat beeld is een icoon, en het vertelt iets heel moois.»

HUMO En wat is de mooiste filmposter aller tijden?

Daoudi «O, nee! (lacht) Ik ben een fan van getekende, simpele Poolse filmposters uit de jaren 70. En van Saul Bass natuurlijk, van ‘Vertigo’ en ‘The Shining’: ook in die abstracte stijl, maar met een kleurrijke touch.»