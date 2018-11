Het gevaar van energiedrankjes: 'Jongeren vermageren en krijgen hartproblemen'

Thierry Devreker (kinderarts UZ Brussel) «Het probleem is dat die energiedrankjes zeer veel cafeïne bevatten. In een blikje Red Bull van 250 ml zit 80 mg cafeïne, dat is ongeveer evenveel als in een kop koffie. Monster, een ander populair merk, wordt verkocht in blikjes van 500 ml, en die bevatten 160 mg cafeïne. De maximale dagelijkse dosis cafeïne voor kinderen is 3 mg per kilogram lichaamsgewicht. Met één blikje Monster zit een kind ruimschoots aan de dagelijkse dosis. En na drie blikjes Red Bull heeft een tiener van 40 kilo al een gevaarlijke dosis cafeïne binnen. Die blikjes hebben bovendien geen afsluitbare dop, zodat je ze in één keer leegdrinkt.»

HUMO Welke effecten heeft cafeïne?

Devreker «Als je te veel koffie drinkt, krijg je hartkloppingen. Dat is gevaarlijk voor jongeren met een hartstoornis. Bij kinderen met ADHD kunnen de symptomen verergeren, en het is ook gevaarlijk voor kinderen met anorexia nervosa. Omdat je hart sneller gaat kloppen door cafeïne, verbruik je meer calorieën, dus verlies je gewicht en moet je ook vaker naar het toilet. Voor anorexiapatiënten is dat aantrekkelijk. Voorts kan het bij adolescenten de botaanmaak verstoren.»

HUMO Het verbod in Engeland komt er ook omdat veel kinderen hyperactief worden van cafeïne.

Devreker «Uit één studie blijkt dat regelmatige consumptie van energiedrankjes tot gedragsproblemen kan leiden. Pestgedrag komt bijvoorbeeld meer voor bij jongeren die veel cafeïne hebben gedronken.»

HUMO Jongeren combineren energiedrankjes graag met alcohol. Wat is het gevolg daarvan?

Devreker «Als je cafeïne met alcohol mengt, voel je te laat dat je te veel hebt gedronken. Zo komen veel jongeren met een te hoge dosis alcohol in het bloed op de spoedafdeling terecht.»

HUMO De drankjes zouden ook angststoornissen, slaapproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken.

Devreker «Die hoofdpijn is een ontwenningsverschijnsel. Als je op vakantie gaat en je drinkt minder koffie, kun je de eerste paar dagen ook last hebben van hoofdpijn. En we hebben allemaal wel angsten, maar cafeïne kan de remmingen wegnemen, waardoor de angsten zich sterker manifesteren.»

HUMO Over het Kanaal zit maar liefst een kwart van de 6- tot 9-jarigen aan de energiedrankjes. En bij ons?

Devreker «Daar hebben we geen cijfers over. Uit een studie die wij hebben uitgevoerd, bleek wel dat bijna 60 procent van de jongeren tussen 11 en 19 jaar energiedrankjes gebruikt. Van hen consumeert 0,7 procent er meer dan drie per dag, en 15 procent drinkt ze dagelijks. Sommigen drinken ze al vanaf hun 12de.»

HUMO Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is niet gewonnen voor een verbod.

Devreker «Volgens de minister zou dat de drankjes alleen maar aantrekkelijker maken. Daarom heeft ze ook besloten geen alcoholverbod voor jongeren in te voeren. Maar een verbod zou het verbruik zeker doen dalen. Veel jongeren drinken nu mee onder sociale druk en zouden dan een argument hebben om het niet te doen. En scholen zouden energiedrankjes kunnen verbieden, zoals hier en daar nu al het geval is.»