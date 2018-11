Nieuw op Netflix: 'Narcos: Mexico': 'We mogen de drugsoorlog niet stil zwijgen: dát lijkt me pas gevaarlijk'

'We mogen de drugsoorlog niet stil zwijgen: dát lijkt me pas gevaarlijk'

Na het tweede seizoen nam ‘Narcos’ al noodgedwongen afscheid van Pablo Escobar, nu moet ook DEA-agent Javier Peña plaats ruimen voor nieuwe personages. Maar uitvoerend producent Eric Newman is ervan overtuigd dat de serie ook dat vertrek zal overleven.

Eric Newman «Hét hoofdpersonage van ‘Narcos’ is cocaïne, en dat zal altijd zo blijven. We waren in 2014 al van plan om na de eerste drie seizoenen, die zich in Colombia afspelen, de focus te verleggen naar Mexico. We hebben Pedro Pascal (de acteur die Javier Peña speelde, red.) toen al op de hoogte gebracht dat hij in het vierde seizoen niet langer de ster van de reeks zou zijn. Maar we sluiten zijn terugkeer niet uit: de Mexicanen hebben veel drugs verhandeld met de Colombianen.»

Wie zijn dan – naast cocaïne – de hoofdpersonages in ‘Narcos: Mexico’? Eerst en vooral Félix Gallardo (gespeeld door Diego Luna), de Pablo Escobar van Mexico. Hij is een charmante maar meedogenloze zakenman met als bijnaam El Padrino, ofwel ‘de peetvader’. De echte Félix Gallardo was de leider van het Guadalajara-kartel en wordt beschouwd als de grondlegger van de hedendaagse drugshandel in Mexico. Zijn tegenstander is Kiki Camarena (gespeeld door Michael Peña, géén familie van), een Amerikaanse undercoveragent met lef en een stalen pokerface.

HUMO Voor de hand liggende vraag: waarom wordt ‘Narcos: Mexico’ niet gewoon het vierde seizoen van ‘Narcos’ genoemd?

Diego Luna «Omdat het wel degelijk een nieuwe serie is, al vult ‘Narcos: Mexico’ de andere reeks wel aan. We gaan terug in de tijd en tonen wat er, parallel met de opkomst van Pablo Escobar in Colombia, gebeurde in Mexico. De cast en het productieteam zijn zo goed als helemaal veranderd. Ook visueel is het een andere reeks, want ‘Narcos: Mexico’ is meer cinematografisch. Te veel series herhalen hun succesformule, maar dan haken mensen af. Eric Newman en z’n team namen een risico en dat loonde.»

HUMO Fans van ‘Narcos’ zullen ‘Narcos: Mexico’ dus niet gegarandeerd goed vinden?

Luna «Toch wel (lacht). Het zijn allebei eerlijke series over de oorlog tegen drugs in Latijns-Amerika. Aan elk seizoen gaat grondig onderzoek vooraf, en het is nooit een zwart-witverhaal met helden aan de ene kant en boeven aan de andere. De drugshandel is een business. Politici, agenten en militairen aan beide kanten van de grens spelen een rol. Mexicaanse en Colombiaanse cocaïne raken niet in Amerika zonder hulp van Amerikanen. Weinig series tonen dat.»

Michael Peña «Ik hou van ‘Narcos: Mexico’ om dezelfde redenen waarom ik de eerste seizoenen van ‘Narcos’ in enkele dagen heb verslonden. Beide reeksen vangen de essentie van Latijns-Amerika, waar Diego en ik zijn opgegroeid. Je voelt de hitte, je ruikt het land, je begrijpt de mensen.»

HUMO ‘Ik zal eerlijk zijn: dit verhaal kent geen happy end,’ zegt de voice-over droogjes in de openingsscène, terwijl we Kiki Camarena vastgebonden op een stoel zien zitten.

Peña «Het verhaal van Camarena is niet mooi, maar wel belangrijk. Vier jaar geleden kreeg ik de rol aangeboden en ik herinnerde me meteen dat nummer van Time Magazine met de echte Kiki Camarena op de cover (met als kop ‘Death of a Narc’, red.). Hij had veel onrecht en geweld gezien tijdens zijn politiewerk in Californië en Guadalajara. Hij kon dat niet loslaten. Hij móést ingrijpen, hoe gevaarlijk het ook was. Toen hij undercover ging in Guadalajara had hij maar één doel: de bad guys pakken. Zijn vastberadenheid maakte hem een serieuze bedreiging voor Gallardo. Kiki is een held in Latijns-Amerika.»

HUMO Hoe hebben jullie je voorbereid op jullie rol?

Peña «Ik heb gesproken met Mika Camarena, de vrouw van Kiki. Door haar leerde ik hem kennen als een gedreven man met een intens rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb nog niet vaak zo’n interessant karakter neergezet.»

Luna «Ik heb veel over Gallardo gelezen, maar uiteindelijk is het personage dat ik neerzet een persoonlijke interpretatie. ‘Narcos’ is dan ook geen documentaire, maar fictie gebaseerd op waargebeurde feiten.»

HUMO Ik vond je charmant én schrikwekkend als Gallardo.

Luna «Gallardo kon als geen ander mensen samenbrengen. Hij liet concurrerende drugsbaronnen samen rond de tafel zitten om te bespreken hoe ze als een groep vooruit konden. Als je zo’n leider wilt zijn, moet je tegelijk charmant én intimiderend zijn. Hij was geen drugsboer met een shotgun in de ene hand en een zak cocaïne in de andere. Hij wordt steevast omschreven als een zakenman – hij was zelfs consultant bij een grote bank.»

Peña «Gallardo was nooit zo succesvol geweest als hij gewoon een kwaadaardige maniak was. Hij was briljant in zaken, trouw aan zijn vrienden en partners en onderhield zijn familie. Maar hij ging tegenstanders ook niet uit de weg. Geweld was een middel om zijn wil door te drukken.»

El Chapo

Het nieuws dat ‘Narcos’ op Mexico zou gaan focussen, lekte op een nogal ongelukkige manier, toen Carlos Muñoz Portal dood teruggevonden werd in zijn door kogels doorzeefde wagen. Portal was locatiescout voor ‘Narcos’, en was in Mexico op zoek naar geschikte plaatsen om de nieuwe reeks te filmen. Lokale drugsdealers zouden wantrouwig geworden zijn toen hij foto’s van de omgeving nam. Door het incident verliepen de opnames van ‘Narcos: Mexico’ onder verhoogde beveiliging. Drugsgerelateerd geweld blijft in Mexico dagelijkse realiteit.

HUMO Waarin verschilt de drugsoorlog in Mexico van die in Colombia?

Peña «Gallardo bouwde een bedrijf uit waarin hij de beslissingen nam en anderen het vuile werk opknapten. Escobar ging zélf de loopgraven in. In Mexico zou Escobar het niet lang hebben uitgehouden, want daar móét je compromissen sluiten met de politie, de overheid en zelfs de Amerikaanse inlichtingendiensten.»

Luna «De meeste Amerikanen hebben nog nooit een Colombiaan ontmoet, maar Mexico is hun buurland, waardoor de Mexicaanse drugshandel géén ver-van-mijn-bedshow is. Daarom is de Amerikaanse inmenging er zoveel intenser.»

HUMO De relatie tussen Mexico en Amerika is er niet beter op geworden. Donald Trump wil een muur op de grens zetten, en er de Mexicanen voor laten betalen.

Luna «Net daarom is het verhaal van Kiki zo belangrijk. Als je de jaren 80 begrijpt, snap je ook waarom we nu in zo’n chaotische tijd leven. De organisatie die Gallardo toen nauwgezet had opgebouwd, was bijzonder standvastig. Toen zijn business uiteindelijk instortte, bleef er alleen een ongeregeld zootje wilde-mannen over. Alleen de symptomen werden aangepakt, maar hoeveel dealers je ook achter de tralies steekt, het systeem blijft corrupt. Een muur zal dat niet oplossen. Mexico en Amerika zouden net moeten samenwerken.»

HUMO ‘Narcos’ krijgt weleens het verwijt dat het de drugshandel ophemelt.

Luna «Op basis van een trailer of een kort stukje zou je dat kunnen denken. Maar wij Mexicanen leven elke dag met het geweld van de drugshandel, dus dat ligt gevoelig. Na tien afleveringen ‘Narcos: Mexico’ kan ik maar één conclusie trekken: ik wil nooit in die wereld terechtkomen. Maar we mogen de drugsoorlog niet stilzwijgen: dát lijkt me pas gevaarlijk.»

HUMO Heeft ‘Narcos: Mexico’ nog enkele seizoenen in zijn koker?

Peña «Zeker. Vooral als je weet dat de chauffeur van Gallardo El Chapo heet, en op een dag zelf de bekendste drugsbaron van Mexico zal worden.»