Maar wat weet u over Rani De Coninck? Een gesprek met de slimste miss ter wereld

Maar wat weet u over Rani De Coninck? Dat ze ooit Miss Belgian Beauty werd en dat de jaren – 48 om precies te zijn – geen vat op haar lijken te hebben. Dat haar carrière elegant langs radio en televisie meanderde. Dat ze een als door God gezonden elf in het onvergetelijke ‘De droomfabriek’ opdook, een pittig snuifje nootmuskaat over ‘Mijn restaurant!’ strooide, het avondspitsblok op Joe presenteert en het momenteel in ‘De slimste mens ter wereld’ opneemt tegen Wouter Vandenhaute. Stop!