Het communisme 2.0 met Raoul Hedebouw (PVDA). 'Wij willen ervoor zorgen dat de mensen méér Louis Vuitton-handtassen kunnen kopen'

Raoul Hedebouw is populair: tijdens de fotoshoot voor dit interview, in de schaduw van het futuristische station van Luik, wordt hij voortdurend afgeleid door passanten die hun duim opsteken of hem de hand willen schudden. En tijdens het gesprek worden we onderbroken door twee dames die hem samenzweerderig toefluisteren: ‘U zegt tenminste wat het volk denkt. Blijf die zakkenvullers daar in Brussel maar het vuur aan de schenen leggen!’

HUMO De PVDA bestuurt mee in Zelzate. Krijgen we daar straks GAS-boetes voor wie Louis Vuitton-handtassen draagt, en worden Porsches in beslag genomen?

RAOUL HEDEBOUW (schatert) «Als je de neoliberale paniekzaaiers mag geloven wel, ja. Het bestuursakkoord in Zelzate is links, maar niet radicaal. Wij zullen er net voor zorgen dat de mensen méér Louis Vuitton-handtassen kunnen kopen, want we verhogen hun koopkracht. Ze zullen minder belastingen betalen, en grote bedrijven zoals ArcelorMittal tienduizenden euro’s meer. Wij klagen al jaren aan dat kleine kmo’s de volle pot moeten betalen, terwijl de belastingvoet voor sommige multinationals maar 2 à 3 procent is. Weet je hoeveel belastingen Arcelor vier jaar geleden betaalde voor haar vijf vestigingen in België? 500 euro per jaar. Mijn vader was vroeger staalarbeider: hij betaalde vier keer meer belastingen dan zijn werkgever. Dat is onrechtvaardig.»

HUMO De ondernemersorganisatie Voka zal uw bestuursploeg boycotten in Zelzate. En wat als de bedrijven die extra belasting aanwenden om mensen te ontslaan?

HEDEBOUW «Dat doen ze anders ook. Arcelor heeft jarenlang peanuts betaald, en toch sneuvelen er jobs aan de lopende band. Zij zullen niet vertrekken voor een gemeentebelasting van 0,05 procent. Ik doe niet mee aan die neoliberale bangmakerij. De neerwaartse spiraal waarin bedrijven almaar minder belastingen betalen en mensen almaar flexibeler moeten zijn en harder werken voor minder geld, moet stoppen.»

HUMO Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten vindt dat de SP.A het cordon sanitaire heeft doorbroken door met de PVDA in zee te gaan. ‘Vlaams Belang staat voor rassenhaat, PVDA voor klassenhaat.’