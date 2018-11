De eerste kiem voor ‘de dubbele witte’ ontsproot in januari 1968 tijdens een verblijf in George Harrisons luxueuze bungalow Kinfauns: daar nam de band 24 demo’s op, die al jaren op bootlegs circuleren als de ‘Esher demos’. Sommige dingen daarop keren later terug – Johns gitaarpartij in ‘Dear Prudence’, een riff en solo in ‘Back in the USSR’. Van andere songs, zoals ‘Glass Onion’, bevatten ze de ruwe akoestische schets. Georges aanzetten tot ‘Not Guilty’ en ‘Circles’ zullen de plaat niet eens halen, ook al namen ze van ‘Not Guilty’ honderd (!) takes op.

'Dat 'The White Album' zo divers is, pleit net voor de eenheid van The Beatles'

De nieuwe box bevat die demo’s, maar ook bijna alle outtakes van de latere, nachtelijke sessies in Trident en Abbey Road. Er is een akoestische opname van ‘Back in the USSR’ en een aanzetje dat ‘Child of Nature’ heet en later ‘Jealous Guy’ zou worden. Er is een mooie, alternatieve versie van ‘Good Night’, dat begon als slaapliedje voor Julian Lennon, die na de abrupte scheiding van John en zijn moeder Cynthia wel wat loving care kon gebruiken. En er zijn ontroerende takes van ‘Julia’, inclusief eentje waarop Paul meezingt. Maar naar mijn gevoel zit de echte schat in de inzage in de sfeer: de commentaren en de grappen van The Beatles voor en na elke take. John die over ‘Julia’ opmerkt hoe moeilijk het is om te zingen terwijl hij gitaar speelt, Paul die middenin een take van een song voor het eerst een pianoriedel speelt waarin je het latere ‘Let It Be’ bespeurt. Beluister dat door de koptelefoon en je bent er bijna bij, daar, toen.