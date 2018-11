'Paul Allaerts (links) en Dejan Veljkovic (rechts)'

Het deed de wenkbrauwen van menige voetbalfan fronsen: toen het gerecht bij de start van operatie ‘Schone handen’ binnenviel bij tien profclubs, liet het Moeskroen en Eupen ongemoeid. De twee ploegen speelden nochtans een dubieuze rol in de strijd om het behoud tijdens het vorige seizoen. Eupen scoorde op de laatste speeldag vier keer in 20 minuten tegen Moeskroen, en liet zo KV Mechelen achter zich. Op zich geen bewijs voor matchfixing, maar Moeskroen heeft zijn verleden tegen: al voor het derde jaar op een rij hangt er een geurtje aan hun degradatiematchen.

Mirakel

In 2016 verslaat Moeskroen op de voorlaatste speeldag verrassend Anderlecht, met dank aan Anderlecht-speler Filip Djuricic die knullig balverlies lijdt. Achteraf blijkt dat Djuricic in de portefeuille van makelaar Fali Ramadani zit, samen met makelaar Pini Zahavi de baas bij Moeskroen. OH Leuven, dat door de mirakelzege degradeert, ziet het met lede ogen aan.