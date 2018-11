'Geen enkel dier werkt zichzelf dood. Zo dom zijn dieren niet'

WILMA DE REK «Evolutionair gezien verschilt de mens véél minder van de andere dieren dan hij denkt. Wij zijn niets meer dan één van de vele diersoorten op onze planeet, maar we leven daar totaal niet naar.

»Toen ik twee jaar geleden aan het schrijven was aan ‘De kleine Darwin’, een samenvatting van Charles Darwins ‘On the Origin of Species’ uit 1859, had ik een aha-ervaring. Ik was buiten op de dijk aan het joggen, en keek naar enkele paarden die in de weide aan het rondrennen waren. Hoewel ik niet zo heel veel van ze verschil, moest ik daarna wel weer binnen achter mijn laptop gaan zitten, terwijl die paarden vrolijk in de wei konden blijven lopen (lacht). De mens is het product van een evolutie die al miljoenen jaren duurt, maar we leven vandaag niet meer op de manier waarvoor we eigenlijk zijn gebouwd. Vanuit dat inzicht kun je heel veel verklaren.

»Er woeden nu felle discussies over wat we moeten doen aan ziektes zoals obesitas en burn-out. Er wordt dan gediscussieerd over campagnes of hoe men de industrie aan banden kan leggen. Maar het gaat zelden over de oorzaak van die ziektes. Daarover gaat ‘Leef als een beest’ wel. Zodra je snapt dat zulke ziektes mede ontstaan omdat bepaalde mechanismen in ons lijf verouderd zijn en wij niet meer leven als een dier, kun je veel effectiever dingen proberen te veranderen.»