Jonge Leeuwen: Zoë Kravitz (29) over acteren, haar vader Lenny en XTC

'Mijn vader bracht me naar school in zijn sportauto, in een leren broek en een gaatjes-T-shirt. Ik dacht: gast, kun je niet een beetje discreter zijn?'

We strijken op een zondagmiddag neer in de hippe wijk Williamsburg in Brooklyn, New York. De buurt is zijn bruisende zelf: vlak voor een chique koffiebar loopt een gehaaste chassidische jood zonder kijken de straat op. Een chauffeur met dreadlocks kan maar net op tijd zijn pick-uptruck tot stilstand brengen. In de koffiebar smeden drie blanke twintigers plannen om de hashtag #stopkillingpeople te lanceren. Een vrouw vangt hun gesprek op en zegt dat ze het een geweldig plan vindt. ‘Dank je,’ zegt één van hen. ‘We zijn volop aan het proberen om onze muziekvideo populair te maken!’

‘Dat meen je niet!’ zegt Zoë Kravitz wanneer we het haar even later vertellen. ‘Wilden ze echt díé hashtag lanceren om hun muziek te promoten? Auw, pijnlijk!’ Kravitz woont al tien jaar in Williamsburg, en ze doet er vooral wat de meeste inwoners doen: zeuren over hoe de buurt vroeger veel cooler was.