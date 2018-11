Humo geeft stemadvies: help voor het eerst een hiphopnummer in 'De Tijdloze'

Vanaf vandaag kan je stemmen voor 'De Tijdloze' van Studio Brussel. Opvallend: in dertig jaar tijd kon nog geen enkel rapnummer een plaats bemachtigen tussen de Stairway to Heavens en Mia's van deze wereld.

Sinds 1987 stonden er maar liefst 310 verschillende nummers in Studio Brussels iconische lijst met de '100 beste songs aller tijden'. Geen enkele daarvan was een hiphopsong. Deze week besprak Humo met een vijfkoppig panel hoe dat komt, en welke rappers er een plek verdienen in 'De Tijdloze'. De pannelleden kozen ten slotte elk één song die absoluut zijn plek heeft in de lijst.

Laat uzelf erdoor inspireren, want vanaf vandaag kan u hier stemmen voor 'De Tijdloze'.

Roos Van Acker: 'Sabotage' - Beastie Boys

'Boos, grappig, dansbaar én er zit een gitaartje in.'

Daan Stuyven: 'King Kunta' - Kendrick Lamar

'Mijn mond valt open telkens als in 'King Kunta' hoor: zo geniaal.'

Kristof Michiels: 'The Message' - Grandmaster Flash & The Furious Five

'De geboorte van hiphop as we know it.'

Jean Atohoun: 'Ms. Jackson' - Outkast

'Achttien jaar oud, maar klinkt vandaag nog altijd even modern.'

Eppo Janssen: 'Fight the Power' - Public Enemy

'Die flow, die beats, die welgemikte scratches dragen na dertig jaar nog steeds dezelfde revolutionaire boodschap.'