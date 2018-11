Op 22 november 1963 om halféén 's middags werd op het Dealey Plaza in Dallas de vijfendertigste president van de Verenigde Staten, John F. Kennedy, doodgeschoten. The American Dream strandde, het Witte Huis sloeg zwart uit, de wereld hield de adem in. Diezelfde middag nog werd een verdachte gearresteerd: Lee Harvey Oswald, die twee dagen later live op tv neergeschoten werd, echter niet zonder de wereld met de raadselachtige oneliner 'I am just a patsy' op te zadelen.