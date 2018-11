Links zijn werkt enorm op de zenuwen. Je moet goed zijn voor alle medemensen; je moet aan liefdadigheid doen; je moet de gelijkheid en de broederlijkheid hoog in het vaandel hebben staan; je moet maar beter niet te veel verdienen; je moet je niet veel meer dan twee keer per week wassen; je moet met een bakfiets rijden, waarin je vier kinderen misnoegd hebben plaatsgenomen; je moet lieden als Bruno Tobback toffe kerels vinden. Je moet er volop mee instemmen dat mannen en vrouwen gelijk zijn, en wel op zo’n manier dat mannen gerust vrouwen mogen worden en omgekeerd, en dat je derhalve vriendelijk mevrouw zegt tegen een gozer met een pruik op, valse tieten, een spoor van weggewaxte bakkenbaarden op z’n kanis, en in de onderbroek een bloederige brij die een pas verworven vagina dient voor te stellen.

Je moet gekant zijn tegen iedere vorm van discriminatie ten opzichte van om het even wie, al zijn het terroristen, illegale straatschenders of zwarte pieten. Je moet overal rondbazuinen dat het kapitalisme op z’n laatste benen loopt, en je moet ervan overtuigd zijn dat de vakbonden een noodzaak zijn en niet bestaan uit een bende rapalje dat er alleen maar op uit is om – met een rood of blauw sjaaltje rond hun speknek en roepend en tierend in een afschuwelijk dialect – op tv te komen, terwijl op de achtergrond, rondlummelend bij een stel in brand gestoken autobanden, een groep leeggangers elkaar staat op te jutten om er nog een paar stakingsdagen bij te doen, vast van plan om trein- en vliegtuigreizigers en vele anderen extra de duvel aan te doen. Je zou van minder stress krijgen.