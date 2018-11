Het aanstekelijke optimisme van Beak>

Die klinkt gevarieerder dan de vorige twee, want op ‘>>>’ speelt de band rond Portishead-brein Geoff Barrow niet alleen postpunk en krautrock, maar ook psychedelica en zelfs een flard indiepop. Het resultaat is uitstekend, hun optreden in Cactus Club wordt dat ongetwijfeld ook.

HUMO ‘>>>’ is poppyer dan zijn voorgangers.

Geoff Barrow «Er staan inderdaad wat meer echte songs op, maar de meeste daarvan hebben we, net als vroeger, in één take opgenomen. Als de nieuwe plaat wat gepolijster klinkt, komt dat vooral omdat we beter samenspelen.»