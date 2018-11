Over de aanslagen van Anders Breivik op 22 juli 2011 zijn in korte tijd twee langspelers gemaakt. In de Netflix-film ‘22 July’ richt regisseur Paul Greengrass zijn aandacht op de massamoordenaar. In het indrukwekkende ‘Utøya 22. juli’ van de Noorse regisseur Erik Poppe zien we de hallucinante gebeurtenissen op het eiland Utøya in real time vanuit het perspectief van de slachtoffers.