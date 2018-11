'Heel vreemd: hij maakt deel uit van een criminele organisatie en hij wordt ook nog eens beloond'

AAD DE MOS: ‘van alle tijden’

Weinig mensen zijn meer met voetbal bezig dan Aad de Mos. Eerst als speler, daarna als trainer van onder meer Ajax, KV Mechelen en Anderlecht, en tegenwoordig als analist op tv.

Aad de Mos «Ik zit er elke dag bovenop. ’s Ochtends om 7 uur lees ik Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Standaard én De Morgen. Na zes weken is het enige wat ik heb onthouden dat spijtoptant Veljkovic kiest voor vijf jaar cel met uitstel en een boete van 80.000 euro. Maar oplossingen? Die zie ik niet.

»Aanvankelijk zeiden mijn vrouw en ik nog tegen elkaar: ‘Ditmaal gaat het niet de doofpot in!’ Maar nu is er die wending en verdwijnt de hoop: ‘Tóch de doofpot.’ Heel vreemd: je maakt deel uit van een criminele organisatie, je wordt verdacht van witwassen én matchfixing, maar omdat je kiest voor een rol als spijtoptant, word je beloond. Dat doet denken aan hoe het vroeger was in de oorlog: deed je mee met de nazi’s, dan werd je niet doodgeschoten of hoefde je niet naar Duitsland.

»Ondertussen is iedereen beschadigd, van Herman Van Holsbeeck tot Bart Vertenten. En zit Mogi Bayat – die goed zijn boterham heeft verdiend, maar óók de clubs mee heeft laten profiteren – nog steeds vast.»

HUMO Kijk jij dan niet reikhalzend uit naar welke mistoestanden Veljkovic nog meer aan het licht zal brengen?