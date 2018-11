'Theo Francken en ik hebben dezelfde stijl: met twee voeten vooruit, en kijken hoe ver je té ver kunt gaan'

Jean-Marie Dedecker blinkt, en niet alleen op zijn voorhoofd. Na twintig jaar als lastig kriebelende luis in de pels van de macht, mag hij nu zelf een regime installeren in Middelkerke. ‘Ik heb de boel hier met een strike opgekuist,’ grijnst hij. De aanwaaiende burgemeestersjerp zal hem tijdens ons gesprek niet beletten om nog een hele voorraad bowlingballen af te vuren.

HUMO Dankzij het fiscale gunstregime in het voetbal betaalt Anderlecht-kapitein Adrien Trebel minder sociale lasten dan de poetsvrouw van zijn club. Wat vindt u daarvan?

Jean-Marie DEDECKER «Weg ermee! Jean-Luc Dehaene heeft dat systeem uitgevonden in de jaren 80. Als Club Brugge-supporter wou hij vermijden dat vedetten als Eric Gerets en Jan Ceulemans naar Italië vertrokken. Dat was verantwoord. Later heeft Johan Vande Lanotte dat systeem gefinetuned om zijn Amerikaanse basketters in Oostende te houden. Maar dat gunstregime is totaal misgroeid. Clubmanagers hebben dat geld gebruikt om zichzelf en de makelaars te verrijken, en de spelerslonen te verhogen, terwijl het moest dienen voor de jeugdwerking. Jonge Belgen krijgen geen kansen meer in eerste klasse. Twee derde van de spelers zijn buitenlanders.»

HUMO Pro League-voorzitter Marc Coucke waarschuwt voor een economisch kerkhof als de clubs hun fiscale voordelen verliezen.

DEDECKER «Dat systeem bestaat alleen in België. In Nederland, Engeland en Frankrijk zie ik geen economisch kerkhof. Het kan dus perfect zónder.»

HUMO Maar onze eersteklassers hebben hun budgetten gebaseerd op dat fiscale voordeel. Ze houden rekening met de 140 miljoen euro die ze jaarlijks níét moeten betalen aan de fiscus.

DEDECKER «Dat ze dan stoppen met die makelaars te betalen. Youri Tielemans is voor 25 miljoen euro aan Monaco verkocht, waarvan 6 miljoen naar zijn makelaar ging. Daarmee kun je veel RSZ betalen. Sommige makelaars pakken meer dan 10 procent op het transferbedrag, én op de wedde van de speler. Het is de grote ‘Pak de poen’-show, een hele carrière lang. Zo krijgen clubs schulden bij makelaars en belanden ze in hun greep: pure maffia. De clubs hebben scouts, ze hebben die pooiers niet nodig om nieuwe spelers te vinden. En spelers die toch een makelaar willen gebruiken, moeten hem zelf maar betalen. Als jij je contract bij Humo laat onderhandelen door een advocaat, betaal je die toch ook zelf?»

HUMO De loonlast van de 16 clubs in eerste klasse ligt op 112 procent: ze betalen méér aan lonen dan wat ze aan inkomsten hebben. Hoe kan dat?

DEDECKER «Een normaal bedrijf is binnen het jaar failliet, maar die clubs overleven door spelers te verkopen en te frauderen. Als een trainer een netto jaarloon van 500.000 euro vraagt, kost dat de club minstens 1,3 miljoen. Daarom zetten ze een structuur op, waardoor die trainer officieel maar de helft verdient. De rest wordt doorgesluisd via makelaars en fiscale constructies in belastingparadijzen. Dat is een wijdverspreid systeem.»

HUMO Ook Club-trainer Ivan Leko wordt daarvan beschuldigd. Maar na zijn vrijlating onthaalden de supporters hem als een god. Hoe komt dat?