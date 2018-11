Laat u niet greenwashen : de groene leugens van grote multinationals

'Gelooft George Clooney dat Nespresso duurzaam is, of zegt hij dat omdat ze hem 26 miljoen dollar hebben gegeven?'

Kathrin Hartmann «Veel mensen bedoelen het goed, maar ze laten zich makkelijk vangen door groen nepnieuws. Daarom bekwamen steeds meer marketeers zich in het ten onrechte aanprijzen van hun producten als duurzaam of CO2-neutraal. De elektrische wagen heet ‘de hoop voor de toekomst’ te zijn. Maar voor de lithiumbatterij die erin zit, zijn bergen kobalt nodig. Dat mineraal wordt vooral gedolven in Congo, een land vol bloedige conflicten en kinderarbeid in de mijnen. Toch is er voor de Europese Unie niets aan de hand: ze klasseert kobalt niet als een conflictmineraal. Allemaal om de elektrische auto geen strobreed in de weg te leggen. Ik noem dat greenwashing.

»Ik heb samen met de Oostenrijkse filmmaker Werner Boote de documentaire ‘The Green Lie’ gedraaid. Toen die uitkwam, vroegen velen zich af of we het op groene partijen hadden gemunt. Helemaal niet, we willen alleen duurzaamheid als marketingtruc aanklagen. De grootste groene leugen is dat alles business as usual kan blijven, dat we de planeet kunnen redden door een paar kleine dingen bij te sturen en duurzaam te maken. Dat is bullshit.»