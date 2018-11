De gouden spaartips van Geert Noels: 'Isoleren, niet investeren!'

Het klimaatpanel dat zich vorige week over de resultaten van onze grote ecologie-enquête boog, was formeel: we moeten een tandje bij steken in de transitie naar de groene economie. Maar: kan de gewone burger daar een rol in spelen? En valt er ook wat aan te verdienen?

HUMO Uit onze enquête blijkt dat het ecologische aspect totaal niet belangrijk is voor de beleggende Vlaming: slechts 5 procent houdt er rekening mee.

GEERT NOELS «Dat is nagenoeg niemand. Bij mijn klanten en contacten ligt dat cijfer boven de helft, maar ik trek een nichepubliek aan.

»Het is een kwestie van educatie. Het morele aspect komt voor veel mensen nog op de tweede plaats, maar dat verandert als je uitlegt dat alles wat met duurzaamheid te maken heeft een groeimarkt is, en niet ten koste van rendement hoeft te gaan.»

HUMO De voorzitter van Klimaatzaak, Serge de Gheldere, klaagde vorige week in Humo dat de groene revolutie te traag gaat.

NOELS «Ik ben het daar niet mee eens. Toen ik in 2008 in ‘Econoshock’ een hoofdstuk aan het klimaat en de groene economie wijdde, werd ik daarop aangesproken: ‘Ge gaat toch ook niet beginnen?’ Vandaag is dat helemaal gedraaid. Tesla heeft een beurswaarde van 58 miljard dollar: meer dan veel andere autoproducenten, terwijl ze minder auto’s produceren. Toen ik in 2008 Tesla noemde, vond men mij onnozel, maar die hoge beurswaarde van vandaag toont toch dat beleggers overstag zijn gegaan?»

HUMO Waar kan de ecologisch bewuste belegger terecht met zijn portefeuille?

NOELS «Er zijn niet zoveel mogelijkheden, en veel opties zijn ook nog eens fake. De Waalse overheid heeft nu een groene obligatie, maar in feite is het een doodgewone overheidsobligatie om de overheidsschuld te financieren. Dat is pure greenwashing (zie ook p.32, red.). De banken hebben ook allerlei groene fondsen, maar als je die nader bestudeert, zitten er bijvoorbeeld aandelen van Google in. Dan zeggen ze: ‘Ja, maar er liggen zonnepanelen op het dak van hun datacenters.’ (lacht) Vaak is het pure marketing.»

HUMO Je hoort weleens dat de Belgen te veel geld op spaarboekjes hebben staan, en dat we die miljarden beter gebruiken om de groene transitie te versnellen. Bent u het daarmee eens?

NOELS «Eigenlijk gebeurt dat al. De banken gebruiken het geld om leningen te geven aan bedrijven. En vergeet niet dat de meeste zonnepanelen op krediet gekocht zijn.»

HUMO Bijna 72 procent van de respondenten vindt dat banken goedkopere leningen moeten geven aan propere initiatieven. U ook?

NOELS «Toen banken destijds leningen gaven voor zonnepanelen, deden ze dat niet omdat ze het milieu belangrijk vonden, maar wel omdat ze wisten dat er een cashflow was dankzij de groenestroomcertificaten. Banken zijn geen weldoeners, maar ze kunnen een rol spelen in de groene wende als er geld te rapen valt.

»Ik denk dat de grootste hefboom voor de particulier zit in het eigen consumptiegedrag. Wat eet ik? Met welke wagen rijd ik en hoe ga ik op reis? Dat budget is veel groter dan wat mensen jaarlijks beleggen.»

HUMO Dan hebt u het over strikt ecologisch rendement?

NOELS «Nee, ook economisch. Als mensen 20.000 euro opzij kunnen zetten, zullen ze dat in een beleggingsfonds investeren. Maar eigenlijk zou je als bank moeten zeggen: ‘U kunt die 20.000 euro ook gebruiken om uw huis beter te isoleren of zonnepanelen te kopen.’ Veel mensen doen dat niet, omdat ze dat als een kost zien, terwijl je met dat bedrag jaarlijks misschien 1.500 euro aan energiekosten kunt besparen. Dat komt neer op een rendement van 7,5 procent, véél meer dan een spaarboekje. En met een beter energielabel stijgt de waarde van je huis misschien met 30.000 euro. Is dat voor een particulier niet interessanter dan investeren in een bedrijf dat windmolens bouwt?»