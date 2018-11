Laura H. uit het Nederlandse Zoetermeer trok in 2015 naar het kalifaat van terreurgroep IS en woonde daar bijna een jaar. Haar vader Eugene organiseerde haar vlucht uit Syrië. Voor het eerst gaven vader en dochter samen een interview. Donderdag komt ‘Laura H. – de podcast’ online, waarin Laura H. zelf uitgebreid aan het woord komt – te beluisteren via de Humo-site. ‘Ik zal me altijd schuldig voelen dat ik mijn kinderen in gevaar heb gebracht.’