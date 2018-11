Onze Man in de frituur (1). Over brandend vet, frietprijzen, separatorvlees en nooit het olie verversen

'Als friturist kunt ge niet sluiten, hè, want dan zijt ge niet open'

Bernice Maheur uit Mater bij Oudenaarde is recordhouder frietkot openhouden: 44 jaar aan één stuk. ‘Er zijn nog een paar frituren die al langer bestaan, maar die zijn niet ononderbroken door dezelfde persoon uitgebaat.’ 44 jaar frieten, wat doet dat met een mens? 44 jaar vol vet, frietwalm, frieten schillen en opschudden, snacks aanvoeren, baden in neonlicht, klanten van diverse pluimage bedienen… Tijdens ons gesprek zegt Bernice vaak: ‘We mogen niet klagen.’ Nog vaker zegt ze, zoals alle frituristen: ‘Wat mag het zijn?’ En: ‘Mag er zout op?’ Maar nooit: ‘Is het om mee te nemen?’ Bij Bernice is het altijd om mee te nemen, want haar compacte frietkot naast de brug aan de spoorweg is een frituur in haar puurste vorm: toog, koelkast, friteuse.

‘Alleen een frietkot is een échte frituur,’ zegt Bernice beslist. ‘Een frituur in een huis, da’s een mislukt restaurant! Wij hebben hier zelfs amper plaats om producten en patatten te leggen, we brengen veel van thuis mee. Soms moeten we tien kilometer terugrijden omdat we de augurken vergeten hebben!’

Tussen de sauzen staat een radiootje dat glimt van de vetaanslag, afgestemd op een onbestemde zender die pijnlijke stiltes moet neutraliseren. Aan de muur hangen indrukwekkende oorkonden van het Nationaal Verbond van Frituristen: Bernice en haar man Marc Bordeaud’huy zijn Ridder in de Nationale Orde van de Gulden Puntzak. Er hangt ook een foto waarop de alomtegenwoordige middenstandersvriend Herman De Croo haar feliciteert met haar 35 jaar dienstbetoon aan de gemeenschap. Ik zie ook een grote zilveren trofee. ‘Die is niet van mij. Allee, nu wel, maar ik heb hem van een lokale wielervedette cadeau gekregen. Hij lijkt wat op een frietzak, vindt ge niet?’

Bernice gelooft in de basics: ‘Friet met een saus en iets van vlees, meer moet dat niet zijn.’ Voor haar geen eigen bereidingen: ‘Da’s te veel gedoe. Dan hebt ge geen leven meer, en ons kot is ook te klein om dat te stockeren.’