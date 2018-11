Afscheid van Magnus in 10 songs

‘Magnus Allstars Final Concert’ heet het officieel. Wat betekent dat uiteraard de liveband van de partij zal zijn, aangevoerd door C.J. Bolland en Tom Barman – de jongens die Magnus rond de eeuwwisseling boven de doopvont hielden – en aangevuld met fijne gasten. Uit goede bron vernomen: Mark Lanegan, Mauro Pawlowski en Tim Vanhamel. Zangers, dj’s, superstars. Wij blikken in tien songs terug op vijftien jaar Magnus.

1. ‘Summer’s Here’ (2003)

Het startschot: ‘Someone turned the light on / Someone turned the heat on, honey’. Tom Barman kwam aanzetten met een sample van jazztrompettist Donald Byrd, C.J. Bolland bedacht de baslijn. Het geheel werd ingespeeld door gastmuzikanten. Barman, die zich had voorgenomen om nooit eigen muziek voor zijn filmprojecten te gebruiken, was net bezig met de montage van ‘Any Way the Wind Blows’ en stelde vast dat ‘Summer’s Here’ perfect genoeg over de generiek paste om zijn principes in de vuilnisbak te kieperen. De sample van Byrd raakte dankzij een telefoontje naar zijn zoon pas in allerlaatste instantie gecleard.