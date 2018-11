'Waarde Theresa May, de sympathie die men voor u kan voelen is werkelijk uit nood geboren'

Waarde Theresa May,

De dagen worden korter en menigeen had verwacht dat u ook korter en kleiner zou worden, metaforisch gezien, tot u geheel zou verdwijnen. Maar nee, u bent er nog. In vol ornaat. De reden dat men sympathie voor u begint te krijgen is dat de mannen die tegen u zijn hun best doen om zo abject en zo ridicuul mogelijk te zijn. De ene legt de nadruk op het ridicule (Rees-Mogg) en een ander doet meer zijn best zo abject mogelijk uit de hoek te komen (Johnson).

De sympathie die men voor u kan voelen is werkelijk uit nood geboren.