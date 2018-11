'Huis-DNA is een bedenksel van weinig waarde. De scouting is belangrijk, niet een icoon of een titaan'

Oliver Kahn was in de jaren 90 doelman van Bayern München. Koosnaam: Titan (‘een reusachtige, geweldig krachtige persoon’). Na zijn actieve carrière werd de reusachtige Fernsehexperte bij ZDF. Kahn doet dat goed. Hoewel geen al te toegankelijke persoonlijkheid, spreekt hij met een aantrekkelijke directheid over spel en spelers. Behalve wanneer Bayern München op het veld staat. Dan is Titan voorzichtig. Dan schudt hij met een net iets te intieme blik de hand van de clubtrainer, voorzitter of spits, nadat hij zijn doorgaans felle kritiek iets minder fel heeft laten neerdalen op de slechte prestatie van het elftal uit Beieren.

Kahn gedraagt zich in de studio niet voor niets zo: hij heeft ambities om baas van Bayern München te worden. De analist is een leuke peiler van het moderne voetbalamusement, mits hij onafhankelijk zijn mening geeft en niet voortdurend met de gedachten bij een clubvoorzitter is die hij niet voor het hoofd mag stoten in het kader van een eventuele opvolging. Sinds vorige week staat Oliver Kahn een stuk dichter bij het weergaloze ogenblik dat hij chef van Bayern mag worden, want er zijn wensen van machtige stromingen bij de club uitgelekt om de man met het ‘grootste FC Bayern-DNA’ te benaderen. Kahns contract bij ZDF loopt nog tot eind 2020, maar de zender is bereid hem te laten gaan om zijn droom te kunnen waarmaken.

Waarom is Oliver Kahn de ideale figuur om Bayern München weer op het goede spoor te krijgen, nu de club vijfde staat in de Bundesliga en veel topspelers – Robben, Ribéry, Müller, Hummels – de houdbaarheidsdatum dreigen te overschrijden? Even googelen. Ik zie meteen een titel op YouTube: ‘Titan Oliver Kahn Brings Terror to the Pitch’. Ik heb alle serieuze Duitse kranten en andere media erop nageplozen en kwam qua capaciteiten voor de Chefsache niet verder dan de beroemde woorden ‘Immer weiter, immer weiter!’ die Titan als keeper riep wanneer de ploeg het moeilijk had. ‘Immer weiter, Jungs, immer weiter.’