‘Als je een vrouw wilt onderwerpen, kwak je haar toch met het hoofd tegen een muur?’ merkt mijn vriendin op. Je kunt toch ook de baas spelen met je broek nog aan? Hoef je niet eens een stijve voor te krijgen.

Verkrachting draait om macht en niet om seks: het is nu een cliché, maar tot de jaren 70 werd verkrachting verklaard als lelijk uit de klauwen gelopen lust. Tot feministische denkers het alomtegenwoordige probleem op de politieke agenda zetten. Broodnodig, want als verkrachte vrouw kon je toen nog minder dan nu terecht bij de politie. En als je al procedeerde, doorspitten advocaten je hele seksuele voorgeschiedenis, op zoek naar bezwarend promiscue gedrag. In de meeste landen mocht je echtgenoot je van de wet tegen je wil nemen. In die sfeer publiceerde Susan Brownmiller in 1975 ‘Against Our Will’. Daarin stelde ze dat verkrachting een bewuste daad van vernedering is. ‘Mannen verkrachten vrouwen,’ schrijft ze, ‘om hun een lesje te leren, om te tonen wie de baas is. Het is dus geen seksuele daad, maar een manier om vrouwen te onderdrukken en het patriarchaat in stand te houden.’ Haar boek vond weerklank, haar visie op de zaak werd alom overgenomen. Dat had positieve gevolgen: wetten werden aangepast, procedures verbeterd. Maar is het dogma dat verkrachting niet over seks gaat nog houdbaar?

Alle statistieken wijzen erop dat vooral jonge vrouwen het slachtoffer zijn van verkrachting. Omdat ze kwetsbaar zijn? Vast, maar dat zijn kinderen en bejaarden nog meer en die worden minder verkracht. Of we dat leuk vinden of niet: jong staat vaak gelijk aan seksueel aantrekkelijk. Onderzoekers tekenden op dat mannen verkrachten omdat ze menen recht te hebben op seks, omdat ze zich vervelen en dan maar willen neuken, omdat ze hun vrouwen willen straffen – en dat alles vaak bezopen. Voor het gemak laat ik verkrachting van mannen hier buiten beschouwing: dat gebeurt ook, maar op minder grote schaal.