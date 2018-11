'Mijn lief had me gedumpt, ik was ziek en thuis liep het ook al niet: ik had het gevoel dat ik de teugels kwijt was'

SAM DE BRUYN «De focus ligt dit jaar op de rol van het onderwijs, en daar ben ik heel blij om. Telkens wanneer ik met jongeren of mensen uit de gezondheidszorg spreek, blijkt hoe belangrijk de school is. Soms vergeten we hoe fucking veel we daar zijn. Je brengt er meer uren door dan thuis, wakker. Al heb ik op school ook weleens liggen dutten (lacht). Nu, de verantwoordelijkheid die op de schouders van leerkrachten rust, is gigantisch.»

HUMO Eén op de vijf jongeren kampt met psychische problemen, de helft geeft aan dat ze het mentaal lastig heeft. Het neemt de vorm van een epidemie aan.