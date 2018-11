Het wel en wee van Paolo Conte: 'Ergens tussen 1960 en nu is de wereld op hol geslagen, maar mijn muziek geeft tegengas'

'Ergens tussen 1960 en nu is de wereld op hol geslagen, maar mijn muziek geeft tegengas'

‘Toen mijn eerste producer mijn muziek aan zijn bazen liet horen, zeiden die: ‘De man is amper verstaanbaar en muzikaal heeft het geen enkele lijn. Aan wie gaan we die brol verkopen?’’ zegt Paolo Conte monkelend over zijn begintijd. Maar Conte heeft door de jaren heen zijn eigen publiek geschapen, zoals zijn uitzinnige succes afgelopen zomer op Gent Jazz eens te meer bewees. Als ik hem daar in de backstage kan interviewen, begroet ik hem door het kenwijsje van Lionel Hampton te fluiten (‘Hey ba-ba-re-bop!’). Ik las dat hij en zijn vrienden elkaar zo begroetten, tijdens hun jeugdjaren in Asti. Hij herhaalt het deuntje grijnzend.

Conte is aimabel maar gereserveerd en een tikje afwezig, alsof hij al met één been in een andere wereld staat. Je voelt dat hij op z’n 81ste volgens zijn eigen voorwaarden leeft en werkt.