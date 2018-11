'Mijn kinderen mogen niet naar een gsm staren. Onze uitvindingen doen de samen leving uit elkaar vallen'

In een gebouw op een heuvel in San Francisco krijgen 27 9-jarigen naald en draad in de handen gestopt: vandaag is het naailes. In een klas aan de andere kant van de gang karnt een groepje 8-jarigen boter, en op de gelijkvloerse verdieping zijn 4-jarigen bezig met allerhande klusjes. Ze vegen de vloer, doen de vaat en drogen fruit. Het lijkt een werkkamp voor kinderen in de rijkste stad van de Verenigde Staten, maar het is een school. Niet zomaar een school: bij de ouders, allemaal hoogopgeleide IT’ers van Silicon Valley, is de San Francisco Waldorf School erg populair. De belangrijkste reden: er geldt een absoluut schermverbod. Het schoolleven verloopt er van ’s ochtends tot ’s avonds analoog, het lijkt wel een sprong terug in de tijd: bord en krijtjes, pen en papier, maar dan met een vleugje new age. In het epicentrum van de technologische industrie hebben de CEO’s die de wereld overspoelen met smartphones, sociale media en verslavende apps, er graag 40.000 dollar per jaar voor over om hun eigen kinderen daartegen te beschermen.

Designer Janice Lucena en haar echtgenoot John, een software-ingenieur bij Google, hebben hun 6-jarige tweeling als baby naar de crèche van de school gestuurd. Lucena is enorm tevreden over de schermvrije opvoeding.

Janice Lucena «In San Francisco is technologie alomtegenwoordig. Je kunt er niet aan ontsnappen. We voelden van het begin af dat het geen goed idee zou zijn om onze kinderen zo vroeg met zoveel technologie in aanraking te brengen. Ik wil dat ze eerst leren leven zonder technologie. Dat ze leren spelen, rondlopen, bladeren van de grond rapen en vuil worden, in plaats van binnen naar een schermpje te zitten staren.»

Het mag ironisch klinken, maar de stijgende populariteit van technologievrije scholen in Silicon Valley is geen verrassing. Apple vierde onlangs de elfde verjaardag van zijn iPhone. De introductie daarvan was een kantelpunt in onze samenleving. Steve Jobs leidde ons daarmee het tijdperk van de smartphone binnen. Vandaag lopen naar schatting drie miljard mensen met een piepkleine supercomputer in hun broekzak rond. Een minicomputer die hen in door dopamine uitgeputte zombies heeft veranderd, zoals Michael Acton Smith, de ontwerper van de meditatie-app Calm, het samenvat.