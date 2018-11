De derde Emmy voor tv-maker Tim Van Aelst. "Ik heb geen prijzen nodig om arrogant te zijn"

'Het is een misverstand dat ik mezelf verlies in mijn werk. Ik verlies mezelf in álles'

HUMO Was het vorige week net zo plezant in New York als de avond van je eerste Emmy-winst? Toen heb je van pure blijdschap je broek afgestoken in het openbaar.

Tim Van Aelst (lacht) «Ik heb me toen geamuseerd, ja. En de mensen die me die avond bezig hebben gezien, hebben zich geamuseerd met mij (lacht). Bij onze eerste Emmy wisten we niet goed wat ons overkwam. ‘Heeft die mens op het podium nu echt ónze naam afgeroepen?!’ De verrassing overheerste, en we hebben dat uitbundig gevierd. Met de tweede kwam het besef: ‘Kijk eens! We zijn geen eendagsvlieg.’

»En nu heb ik er nóg meer van genoten. Ik heb het bewuster en intenser beleefd. Ik was strontnerveus, maar ook bloednuchter. En daardoor herinner ik me er gelukkig elk moment van. De zangstonde die we met het hele team na de uitreiking hielden, zal ik van m’n leven niet vergeten.»

HUMO Je drie Emmy’s heb je voor drie verschillende programma’s gewonnen. Hoeveel televisiemakers hebben je dat al voorgedaan?

Van Aelst «Ik weet het niet, veel zullen het er niet zijn. Ik ben er wel trots op.

»Bruno Wyndaele stuurde me gisteren een berichtje om me te feliciteren: ‘Je bent de Meryl Streep van de Vlaamse televisie!’ (lacht hard)»

HUMO Ben je een netwerker? Lars Mikkelsen won diezelfde avond een Emmy voor Beste Acteur. Ruik je dan je kans om hem te vragen of hij een rolletje in je volgende project ziet zitten?

Van Aelst (lacht) «Grappig dat je net hém noemt! Eerlijk: ik heb nog nooit een BV of een Amerikaanse celebrity om een foto of een handtekening gevraagd. Niet dat ik niet durf, ik vind het gewoon raar. Alleen voor de geweldige Lars Mikkelsen wilde ik een uitzondering maken. Met hem wilde ik absoluut wél op de foto. Ik heb die avond verschillende pogingen ondernomen om in zijn buurt te komen, en ik ben een paar keer dichtbij geraakt, maar hij is me telkens ontglipt.

»Verder spreek ik acteurs alleen aan als ik een concreet idee heb waarin ze passen. Ik zou graag ooit met Matthias Schoenaerts werken, maar ik zal hem niet lastigvallen met vage praat als ‘Jij en ik moeten samen eens iets doen.’ Ik spreek hem pas aan als ik weet wát we samen zouden kunnen doen... En dan zegt hij misschien no way (lacht).»

HUMO Kijken de mensen anders naar jou door het Emmy-succes?