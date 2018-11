'Na try-outs dacht ik weleens: godverdomme, Meuris, je had ook gewoon naar de film kunnen gaan'

Stijn Meuris «Ja, dat iPhone-incident... Eerlijk gezegd begrijp ik de commotie niet. Ik ben er zeker van dat er op hetzelfde moment in tien andere scholen veel ergere dingen gebeurden, maar dat is dan de pech van mijn bekende kop, zeker? De samenvatting is simpel: ‘Soms valt iets tegen.’»

HUMO Jij had de smartphone van een jongen weggegooid?

Meuris «Na ettelijke waarschuwingen, hè. Het was even heel fel en ik zeg niet dat ik het morgen opnieuw zou doen, maar op dát moment, in díé omstandigheden: ja. Je moest erbij zijn geweest. Ach, ik heb me achteraf uitgebreid geëxcuseerd. Aan de groep, aan die jongen én in de pers: mea culpa triplex – maar daar houdt het op.

»Verder valt er niks meer over te zeggen. Ik ben blijkbaar niet geschikt om met hypergevoelige tieners met een smartphone om te gaan (lachje). En mijn respect voor leerkrachten die hier dagelijks mee te maken krijgen, is enorm gestegen. Ik begrijp plots waar al die burn-outs vandaan komen.»

HUMO Zien jouw vrienden en familie jou als een kwade mens?