Manfred Spitzer werkt al 21 jaar in de psychiatrische kliniek die hij zelf heeft opgezet in het Zuid-Duitse Ulm. Hij verwierf in 2012 internationale bekendheid met het boek ‘Digitale dementie’, waarin hij waarschuwde voor de ziekelijke gevolgen van computergebruik en sociale media bij kinderen. Een boodschap die hij in 2015 herhaalde in ‘Digiziek’.

- Nu hebt u eenzaamheid als ziekte ‘ontdekt’. Hoe ging dat in zijn werk?

Manfred Spitzer «In 2003 las ik een studie die me omverblies. Hersenonderzoekers ontdekten dat eenzaamheid pijn doet. Niet bij wijze van spreken, maar letterlijk: het pijncentrum in het brein licht op. Opeens begreep ik waarom eenzame mensen ook vaak pijn lijden. We zeggen makkelijk: ‘Het doet pijn dat je me verlaat.’ Maar nu weten we: dat is geen metafoor, het is écht zo.

»Veel depressieve mensen, die vaak heel eenzaam zijn, nemen pijnstillers. Artsen pakten die vroeger meteen af – ik ook. We dachten dat ze de oorzaak niet bestreden. Nu weten we beter: ze namen die pillen omdat ze voelden dat ze werkten.»

- Geeft u patiënten nu paracetamol tegen eenzaamheid?