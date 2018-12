Wie zijn de gehele hesjes en hoeveel verdienen ze? 'We leven niet. We overleven'

'Misschien moet Charles Michel eens proberen te overleven met 1.200 euro per maand?'

Jordan Delbossch (19) ‘Naar het leger’

Jordan Delbossch «Ik ben niet de leider van de blokkade, de gele hesjes hebben er geen. Wij zijn een beweging van mensen die, net als in Frankrijk, spontaan in opstand zijn gekomen tegen het systeem. Twee weken geleden hebben we de snelweg bezet, en de politie is daarop afgekomen. Ze zeiden dat zo’n actie niet voor herhaling vatbaar was, dat het veel te gevaarlijk was. Namens de actievoerders heb ik toen geantwoord dat we dat volkomen begrepen: we willen geen dodelijke verkeersslachtoffers op ons geweten. We hebben de actie verplaatst naar de afrit van de snelweg, wat in strategisch opzicht minstens zo interessant is: in het spitsuur kunnen we binnen de tien minuten een file van Ghislenghien tot Lessines laten ontstaan.

»Op dit moment hebben we het thuis niet breed. Mijn drie zussen zijn weliswaar het huis uit, we zijn nog maar met zijn drieën, mijn ouders en ik, maar we moeten het redden met het inkomen van mijn vader als arbeider: 1.700 euro netto per maand. Om wat bij te verdienen klopt hij geregeld overuren. Mijn moeder is invalide verklaard en ik vind geen baan. Elke maand moeten wij krabben om rond te komen.