'Vettige Fons, de schrik van de polder!'

In de decembermaand waagde geen weldenkend mens het een voet buiten te zetten in de Antwerpse gemeente Stabroek, want in de weken voor Kerstmis maakte Vettige Fons de streek onveilig. Het vervelende aan Vettige Fons was dat de rotzak de gedaante van een brave dorpsgenoot kon aannemen, wat hij met een duivels genoegen deed.

Kwam je bij het uitlaten van de hond of het huiswaarts keren na een vergadering van de milieuraad je sympathieke buurman tegen, en spuwde die een ferme klodder groenig kwijl in je gezicht, dan had je dus te maken met, jawel! Het is dat indertijd niemand in Stabroek het woord ‘paranoia’ kende, anders had die er hoogtij gevierd. Enfin, door dat magische spauwsel werd je meteen een Friemelfrans. Wetenschappers zouden een Friemelfrans beschrijven als iemand met een geaccidenteerde frontale kwab: totaal ongeremd, immoreel, gedreven door dierlijke impulsen. Als zo’n man (de slachtoffers waren meestal mannen) thuiskwam, nam hij de spaarpotjes der kindertjes in beslag, gaf zijn echtgenote wat kletsen, en riep: ‘Ik ga zuipen en naar de wijven!’ Moeder de vrouw kon dan niet anders dan hulpeloos toezien en tegen de kindertjes zeggen: ‘Oei, Vettige Fons heeft toegeslagen. Papa is een Friemelfrans geworden! Maar dat gaat wel weer over, vorig jaar heeft de miserie maar drie weken geduurd.’