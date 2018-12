Hoe de N-VA en SP.A elkaar vonden in Antwerpen - Jinnih Beels: 'Ik ben er fier op dat ik van mening durf te veranderen'

Anderhalf jaar geleden zat ze niet eens in de politiek. Vandaag is ze, ondanks een ferme dreun van de Antwerpse kiezer, uitgegroeid tot de hoop van een hele partij. Het doet Jinnih Beels – ex-politievrouw en kind uit de sloppenwijken van Calcutta – amper met de ogen knipperen. Wat misschien wel wringt, is dat het kersverse SP.A-lid haar zo gekoesterde politieke maagdelijkheid dreigt te verliezen door een coalitie te vormen met Bart De Wever. Maar: ‘Ik ben er fier op dat ik van mening durf te veranderen.’