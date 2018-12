Knap vermoeiend, hoe dezer dagen zo ongeveer iedereen – in de vorige Humo nog Heleen Debruyne, deze week dan weer Tom Waes – meent zijn of haar zegje te moeten doen over de compagnon van de goede Sint. Terwijl de oplossing van dit cultuurhistorische diversiteitsvraagstuk simpelweg voor het grijpen ligt: op de speelplaats van de lagere school. Humo nam kinderen voor even hun speelgoed af en vroeg hen hoe dat nu eigenlijk zit met Zwarte Piet.